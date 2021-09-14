Тирасполь, 14 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В ходе 279 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 41 случай заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 107 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 100 человек, в том числе четверо — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1289 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 399 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 66 случаев заражения коронавирусом. Данных о выздоровевших за последние сутки не было. В республике не зафиксировали случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, по данным оперштаба по борьбе к пандемией в ПМР, в ковидных госпиталях республики заняты почти все места. Для размещения новых пациентов с COVID-19 переоборудуют еще две больницы.