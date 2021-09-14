Москва, 14 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Москве в честь 30-летия Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) запущен проект «Архитектура Москвы сегодня и завтра», сообщили в Стройкомплексе.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Лужники»

В рамках проекта состоится цикл экскурсий по ярким архитектурным объектам и современным прогулочным набережным Москвы. Первая экскурсия «Спортивный кластер Лужников» состоится 18 сентября. Участники увидят новые и обновленные объекты территории спорткомплекса «Лужники» и окрестностей.

Москвичи и гости столицы познакомятся с архитектурой Дворца водных видов спорта, Дворцов единоборств и тенниса, а также изучит архитектуру Центра художественной гимнастики Ирины Винер.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва в силу своего статуса очень разнообразный город, даже в архитектурном плане.

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