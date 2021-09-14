Тункинский район, Бурятия, 14 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В реке Иркут возле села Мойготы Тункинского районе Бурятии обнаружено тело человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Горная река

Прибывшие на место происшествия спасатели перевезли тело мужчины с отмели на берег, после чего передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее на севере Бурятии в реке Муя утонул турист из Кемеровской области. При сплаве катамаран трёх кузбассовцев перевернулся, в результате чего мужчина 1963 года рождения не смог выплыть.

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