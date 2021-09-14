Орск, Оренбургская область, 14 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области на чулочно-носочной фабрике произошел несчастный случай, сообщает телеграм-канал Orsk.ru.

Швеи. Гравюра

По данным информресурса, швея хотела поправить ткань, и рука попала под автомат оборудования. Работница прошила кисть руки. В каждый палец воткнулось по три-четыре иголки, даже пробило кость.

Помощь швее оказывали спасатели Центра гражданской защиты. Они вызволили руку женщины из оборудования. Специнструментом «перекусили» пружины, после чего из пальцев по одной вытащили все иголки.