Москва, 14 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление ветра, сообщает 14 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Галина Жолонковская Ветер

«Его порывы могут достигать 18 метров в секунду», — говорится в сообщении портала.

Москвичам рекомендуют проявить внимательность на улице и не укрываться от сильного ветра под деревьями. Горожан предупреждают, что из-за порывов возможно повреждение линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций.

Напомним, в столице и в Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности.