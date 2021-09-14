Село Кизильское, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту гибели двоих рабочих. Трагедия произошла утром 12 сентября в районе посёлка Ерлыгас на территории Кизильского района, сообщает областное управление СКР.

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Пожар возник в строительном вагончике геологоразведочной бригады. Погибли рабочие, находившиеся внутри. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Сейчас по факту ЧП идёт доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.