Уфа, 14 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Медвежонок заглянул в окно ресторана горнолыжного комплекса в Башкирии. Соответствующе видео 14 сентября опубликовано в социальной сети.

Jim Bowen Медвежонок

На кадрах видно, как мишка стоит на ступеньках ресторана горнолыжного комплекса в Абзелиловском районе и пытается зайти внутрь.

Посетители предположили, что медвежонок вышел из леса в поисках еды. При этом косолапый забрался на ступеньку рядом с окном и начал заглядывать в него.

По информации некоторых СМИ, в этом районе часто замечают двух медвежат. Засуха и пожары в Башкирии привели к тому, что лесным обитателям почти нечем питаться, поэтому они выходят к людям в поисках еды.