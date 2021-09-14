Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. На Сахалин с 2020 года переехали жить и работать 933 медицинских работника, из которых 420 — врачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в правительстве островного региона.

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«Мы привозим нужных специалистов, создаем особые условия и возможности для их самореализации, а также делаем так, чтобы наши дети учились в медицинских вузах, а после работали на Сахалине и Курилах», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Планируется, что до конца 2021 года на Сахалин переедут на постоянное место жительства ещё 125 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу, написало 14 сентябряИА Сах.ком.