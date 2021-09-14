В Грузии сообщили о тайной слежке за служителями церкви
Тбилиси, 14 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За служителями Грузинской православной церкви (ГПЦ) велась тайная слежка. Об этом 13 сентября заявили на оппозиционном телеканале «Пирвели».
Сообщается, что неназванный бывший сотрудник Службы государственной безопасности Грузии якобы передал журналистам более 3 тыс. файлов аудиозаписей, сделанных в ходе скрытого наблюдения за более чем 100 служителями церкви.
На телеканале обнародовали записи, разговоров, которые якобы произошли между митрополитом Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николаем (Пачуашвили) и гражданкой России. Из них следует, что высокопоставленный священник якобы за $30 тыс. передавал информацию о встречах главы ГПЦ Илии Второго, а также о работе лаборатории Лугара в Тбилиси.
Сам митрополит Николай знакомство с гражданкой России не отрицает, но заявил журналистам, что никакой информации ей не передавал. Он назвал записи сфабрикованными и «происками нечистой силы». Также священник призвал к ответственности государство.
Стоит отметить, что ГПЦ имеет сильные позиции в Грузии и поддерживается государством. В госбюджете предусмотрена статья затрат на содержание церкви. 2 октября в стране пройдут выборы в органы местного самоуправления.