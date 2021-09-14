Тбилиси, 14 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За служителями Грузинской православной церкви (ГПЦ) велась тайная слежка. Об этом 13 сентября заявили на оппозиционном телеканале «Пирвели».

dare Грузинский флаг

Сообщается, что неназванный бывший сотрудник Службы государственной безопасности Грузии якобы передал журналистам более 3 тыс. файлов аудиозаписей, сделанных в ходе скрытого наблюдения за более чем 100 служителями церкви.

На телеканале обнародовали записи, разговоров, которые якобы произошли между митрополитом Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николаем (Пачуашвили) и гражданкой России. Из них следует, что высокопоставленный священник якобы за $30 тыс. передавал информацию о встречах главы ГПЦ Илии Второго, а также о работе лаборатории Лугара в Тбилиси.

Сам митрополит Николай знакомство с гражданкой России не отрицает, но заявил журналистам, что никакой информации ей не передавал. Он назвал записи сфабрикованными и «происками нечистой силы». Также священник призвал к ответственности государство.

Стоит отметить, что ГПЦ имеет сильные позиции в Грузии и поддерживается государством. В госбюджете предусмотрена статья затрат на содержание церкви. 2 октября в стране пройдут выборы в органы местного самоуправления.