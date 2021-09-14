Сеул, 14 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Индекс экспортных цен в Южной Корее в августе 2021 года составил 112,72 пункта, что на 1% больше по сравнению с июлем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Экспорт

По их словам, показатель растёт на протяжении девяти месяцев подряд. В годовом исчислении индекс экспортных цен вырос на 18,6%.

Экспортные цены на металлопродукцию выросли на 3,3%, на химическую продукцию — на 1,6%, на текстиль и кожаные изделия — на 1,6%, однако цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства, напротив, сократились на 0,9%.

Индекс импортных цен составил 120,79 пункта, что на 0,6% больше по сравнению с июлем текущего года.

Известно, что показатель растёт на протяжении четырёх месяцев подряд. В годовом исчислении индекс импортных цен вырос на 21,6%.

Импортные цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла на 1,9%, однако продукция горнодобывающей промышленности, напротив, сократилась на 0,7%.