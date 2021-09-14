Владивосток, 14 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 40-летнего жителя города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Убитый

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В ходе следствия установлено, что 23 мая обвиняемый узнал от своей знакомой, что она якобы подверглась сексуальному насилию со стороны некого мужчины. Фигурант уголовного дела решил наказать обидчика и будучи нетрезвым пришёл в квартиру пострадавшего. Он бил обидчика руками и ногами, а также ножом по голове и телу. Всего он нанёс не менее 24 колото-резаных ран. Мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир пгт. Яшкино тел женщины и её детей с признаками насильственной смерти.