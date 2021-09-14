Саранск, 14 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. По итогам января-августа текущего года в Саранске зарегистрировано 3031 преступление, что на 4,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число преступлений совершено в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. При этом рост числа преступных деяний фиксируется во всех районах Саранска.

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За указанный период максимально увеличилось число коррупционных преступлений — на 104,9% или с 61 до 125 случаев. На 31,7% выросло число преступлений экономической направленности, на 25,6% увеличилось количество фактов мошенничества, на 12,7% выросло число краж, на 6,1% больше преступлений совершено в общественных местах.

При этом наблюдается сокращение на 28,8% число преступлений, совершенных в жилом секторе, на 9,4% — число преступных деяний на улицах, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 31,7%.

В результате преступлений за восемь месяцев погибли 33 человека или на 3,1% больше, чем годом ранее. Из них девять человек стали жертвами автомобильных аварий. 36 человек получили тяжкий вред здоровью, что на 32% ниже уровня прошлого года, 53 человека были тяжело травмированы в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам января-июля текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,1% — с 5,1 тыс. до 5205 деяний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирует по числу зарегистрированных преступлений Саранск, наиболее высокий уровень преступности наблюдается в Ленинском районе города. Минимальное число преступлений отмечено в Кадошкинском, Большеигнатовском и Атюрьевском районах республики.

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