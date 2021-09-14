Москва, 14 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Указатели на таджикском и узбекском языках появилась в Московском метрополитене, сообщают телеграм-каналы.

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Метро

Пользователи публикуют фотографии таблички, установленной на станции «Лесопарковая» Бутовской линии. Текст на ней написан на таджикском и узбекском языках. Стоит отметить, что станцией пользуются посетители столичного миграционного центра.

Издание «Царьград» приводит сообщение департамента транспорта столицы, по которому такие таблички в виде эксперимента появились только на одной станции подземки — «Лесопарковой».

Событие уже вызвало общественную реакцию в социальных сетях и блогах.

«То есть когда на английском писали — ок? А на узбекском, значит, нельзя? В Сети начали спекулировать на надписях в метро Москвы. Почитайте Конституцию России — у нас многонациональное государство. Мэрия правильно делает, обеспечивая комфортное ориентирование мигрантам», — комментирует ситуацию телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».