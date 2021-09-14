Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Шторм, который буйствует в Петербургском регионе 14 сентября, к началу рабочего дня повалил на проезжую часть уже пять деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Точные масштабы бедствия станут известны позже.

Пресс-служба комитета по благоустройству СПб Шторм повалил деревья в Петербурге

Деревья рухнули на набережной реки Фонтанки, 1, Приморском шоссе, 47, Краснопутиловской улице, 71, улице Бабушкина, 47 и в Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей. В настоящее время дорожные службы и садово-парковые предприятия заняты работами по расчистке улиц от упавших стволов.

«Уже сейчас понятно, что поваленных деревьев будет больше», — заметили в ведомстве.

Напомним, еще накануне днем в Петербурге разыгралась стихия, из-за чего с 14:00 мск 13 сентября в городе закрыты сады, парки и скверы. Кроме того, из-за шторма 14 сентября закрыты парки и некоторые музея ГМЗ «Петергофа».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер, порывами до 20 м/с, а в прибрежных зонах — до 24 м/с. Температура воздуха в этот день не превысит +9…+11 градусов, атмосферное давление будет понижаться.