Биробиджан, 14 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Четыре ресурсоснабжающие организации и органы власти четырёх муниципалитетов Еврейской АО получили предупреждения о недопустимости задержки начала отопительного сезона. Запуск тепла в Смидовичском районе и столице региона Биробиджане взяла на контроль областная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

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У прокуратуры возникли претензии к работе по подготовке к отопительному сезону компаний «Облэнергоремонт плюс», «Облэнергоремонт», ООО «Экспресс» и МУП «Городские тепловые сети». Ведомство также письменно озвучило претензии к главам Смидовичского, Николаевского, Приамурского и Волочаевского городских поселений. Муниципалитеты и ресурсосберегающие организации получили предостережения о недопустимости нарушения требований федерального законодательства и требования принять весь комплекс мер по своевременной подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду.

Прокурор Биробиджана Антон Николенко обратил внимание управления ЖКХ мэрии города на то, что сроки получения паспорта готовности к прохождению отопительного периода должны быть соблюдены. На контроле прокуратуры также будет находиться выполнение работ по подготовке к зиме жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии был введён режим ЧС в связи со срывом начала отопительного сезона.