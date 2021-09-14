Оренбург, 14 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области за полмесяца на международных автомобильных пунктах пропуска задержано 475 тонн продовольствия, которое пытались ввезти из Казахстана в России. Причиной задержания назван высокий фитосанитарный риск подкарантинной продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадора по Оренбуржью.

Oren-rshn.ru Задержанный продовольственный груз

С 1 по 12 сентября выявлено 27 попыток незаконного ввоза продовольственных товаров. Среди задержанных грузов числится фасоль, орехи, сухофрукты, рис, горох, свежие овощи и фрукты. На них либо отсутствовали фитосанитарные документы, либо предъявленные сертификаты были недействительными.

В соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере карантина растений ввоз 475 тонн подкарантинной продукции на территорию России запрещен. Продовольствие возвращено в страны отправления. Возбуждены административные дела.