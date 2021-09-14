Белгород, 14 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Запуск прямого маршрута из Белгорода в Симферополь анонсировал 14 сентября на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Руководитель региона рассказал, что договорился с железнодорожниками о запуске в мае 2022 года поезда беспересадочного сообщения в Крым.

«Продолжаем работать над расширением транспортной доступности региона. Вижу большой запрос на южные, приморские направления. В графике движения поездов предусмотрено курсирование группы вагонов беспересадочного сообщения «Белгород — Симферополь». Билеты будут продаваться в железнодорожных кассах и на официальном сайте перевозчика, там же позже появится подробная информация о расписании», — написал врио губернатора.

После 2014 года жители Белгородской области остались без прямых поездов в Крым, проходящих по территории Украины. Чтобы добраться до полуострова пассажирам приходится выбирать стыковочные маршруты в других регионах.