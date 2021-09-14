Ставрополь, 14 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Водитель совершил наезд на мальчика, который находился на проезжей части дороги. По данному факту в настоящее время проводится проверка, к которой подключены сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП

Инцидент произошел в Предгорном округе 13 сентября около 16:30. Получивший травмы трехлетний мальчик госпитализирован с переломом бедра и травмой головы.

«На улице Талмыкской в станице Суворовской водитель автомобиля «Шевроле Ланос» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который находился возле дома на проезжей части дороги вне пешеходного перехода без цели ее перехода», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

У водителя произвели забор крови для установления возможного состояния опьянения. Проводятся опросы очевидцев, родителей мальчика, чтобы установить причину оставления его без присмотра.