Ярославль, 14 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославле только в начале сентября похищено 113 люков и решеток ливневой канализации, а с начала года украдено 719 люков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой мэрию Ярославля.

Yarnews.net Люк без крышки

На общегородском совещании озвучили статистику хищений по предприятиям. За девять месяцев 2021 года у «Ярославльводоканала» украдено 268 люков, у МУП «РиОГС» 234 люка и решетки канализации, у ПАО «Ростелеком» 116 люков, у «Ярославских энергосистем» 62 люка, у ПАО «ТГК-2» — 20 штук. Массовый вал хищений фиксируется мэрией в начале сентября.

«У водоканала 34 люка похищено, у «РиОГС» 41, у «Ростелекома» 29, «Ярославские энергосистемы» 9. За короткий промежуток сентября месяца 113 штук. Ресурсоснабжающими организациями в кратчайшие сроки принимаются все меры по восстановлению похищенных люков. Мы перешли на применение люков, изготавливаемых из полимерных материалов, которые не пригодны для вторичной переработки. Общая сумма ущерба только для муниципального предприятия «РиОГС» составила 483 тысячи рублей. «Ярославские энергосистемы» уже несколько лет переходят на использование полимерных материалов, но и у них сумма ущерба составляет свыше 30 тысяч рублей. Действия лиц, которые занимаются хищением, могут привести к вреду жизни и здоровья граждан и повреждению транспортных средств. Обращаемся к уважаемым правоохранительным органам, чтобы провести рейдовые проверки пунктов, которые принимают лом цветных и черных металлов. Такие мероприятия должны проводится регулярно», — заявил заместитель мэра Ярославль Виталий Леженко.

Директор МУП «РиоГС» Сергей Петров также прокомментировал объем хищений. Выявлены случаи краж на крупных городских магистралях — Московском и Ленинградском проспектах.

«Воруют всё — как квадратные, так и круглые люки, как смотровые, так и дождеприемные. Большое количество дождеприемных люков были сворованы за последние полтора-два месяца. Мы переходим на полимерные люки. Заказали 190 комплектов. Они выдерживают до 20 тонн, как чугунные. Так что ставим их сейчас на магистрали», — сказал Сергей Петров.

Yarnews.net Украденный люк

При этом цифры зарегистрированных преступлений значительно меньше. До полиции доходит в крайне мало случаев воровства люков и решеток.

«По данным МВД за текущий год за 8 месяцев зарегистрировано похищение 25 чугунных крышек, из них 6 люков в сборе. Выявлено 18 фактов краж крышек люков. Возбуждено 15 уголовных дел, из них одно дело направлено в суд. По трем материалам отказано в возбуждении уголовных дел. По территории — 5 фактов в Красноперекопском районе, 12 фактов Фрунзенский район и 1 Ленинский. Если смотреть август текущего года, то 4 люка украдено во Фрунзенском районе. 1 факт проходит в сентябре», — привел свою статистику заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД по Ярославской области Андрей Порывкин.

Подытожил тему мэр Ярославля, предложив подчиненным усилить выявление преступников через систему видеокамер «Безопасный регион».

«Понятно, что по каждому случаю заявление не пишите. Надо усилить работу. Если 700 люков и около 10 тысяч стоит один, мы понимаем сразу цифры. 7 миллионов со всех предприятий», — сказал Владимир Волков.

На общегородском совещании к теме краж люков вернутся через месяц.