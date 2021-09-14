Москва, , 10:21 — REGNUM Сирийский президент Башар Асад выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и поставки Сирии продовольствия. Об этом он заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.

Башар Асад и Владимир Путин Kremlin.ru

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В ходе встречи в Кремле Асад, обращаясь к Путину, поблагодарил Российское государство и весь его народ за гуманитарную помощь, предоставленную «многострадальной Сирийской Арабской Республике». Это и препараты против коронавирусной инфекции, и продовольствие, и всё остальное, необходимое Сирии.

«Благодарю вас за это», — сказал Асад.

Сирийский лидер отдельно поблагодарил российский МИД за защиту права сирийского народа на самоопределение, права «решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, исходя из национального законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, Асад на встрече с Путиным 13 сентября заявил, что на Сирию наложены «античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные» санкции, а некоторые государства мешают политическим процессам в стране.

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