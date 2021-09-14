Кандалакша, Мурманская область, 14 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Свалка у воинского месторождения в Кандалакше стала поводом для прокурорской проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) vkingxl Свалка

«Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства на территории старого кладбища Кандалакши, в 15 метрах от мемориала павшим воинам в ВОВ, в связи с отсутствием контракта на выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории МО г. Кандалакша, образовалась свалка», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, контейнерная площадка, расположенная на территории, где осуществляется сбор отходов производства и потребления, организована в нарушении требований СанПиН.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителя МКУ «Комплексное обслуживание» внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Долине Славы под Мурманском была найдена свалка из надгробий советских солдат. Выяснилось, что надгробия выбросили после проведения работ по замене памятников.