Ижевск, 14 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. На подготовку к предстоящему отопительному сезону из бюджета Удмуртии выделят дополнительно 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Из этих средств 40 млн рублей направят на капитальный ремонт теплотрасс и котельных, 50 млн рублей — на ремонт объектов системы водоснабжения.

Ранее на приведение коммунальной инфраструктуры в порядок перед зимой было выделено 100 млн рублей. На эти средства был выполнен капитальный ремонт котельных, ЦТП (центральных тепловых пунктов), сетей тепло-водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время в ряде районов отопительный сезон уже стартовал. Полностью обеспечены теплом жилые дома и социальные объекты в Алнашском, Вавожском, Граховском, Дебесском, Кизнерском, Селтинском и Юкаменском районах.

Всего в этом году будут отремонтированы 45 объектов теплоснабжения и 145 объектов водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году отопительный сезон в Удмуртии стартовал 8 сентября. На момент пуска тепла готовность коммунальных объектов к отопительному сезону составляла 95%. При этом запасы резервного топлива были сформированы на 100%. Годом ранее тепло в дома и соцобъекты республики начали подавать 9 сентября. В республике обеспечивают теплом около 2,9 тыс. социальных объектов и 35 млн кв. метров жилья.