Сакраменто, США, , 10:03 — REGNUM В ходе своего выступления на митинге в американском штате Калифорния в поддержку пытающегося переизбраться губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка, президент США Джо Байден вспомнил бывшего американского лидера Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия 13 сентября вел телеканал FOX 11 Los Angeles.

Джо Байден и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, решение о выборе нового губернатора Калифорнии повлияет не только на США, на и на весь мир.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», — сказал он и перекрестился по католическому образцу.

Также действующий президент США сравнил соперника Ньюсома — Элдера, с «клоном Дональда Трампа», добавив, что жители штата, либо оставят на этом посту губернатора-демократа, либо получат себе бывшего президента Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден на следующей неделе выступит со своей первой речью с момента вступления в должность главы государства на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке.