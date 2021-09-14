Сакраменто, США, 14 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на митинге в американском штате Калифорния в поддержку пытающегося переизбраться губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка, президент США Джо Байден вспомнил бывшего американского лидера Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия 13 сентября вел телеканал FOX 11 Los Angeles.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

По словам Байдена, решение о выборе нового губернатора Калифорнии повлияет не только на США, на и на весь мир.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», — сказал он и перекрестился по католическому образцу.

Также действующий президент США сравнил соперника Ньюсома — Элдера, с «клоном Дональда Трампа», добавив, что жители штата, либо оставят на этом посту губернатора-демократа, либо получат себе бывшего президента Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден на следующей неделе выступит со своей первой речью с момента вступления в должность главы государства на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке.