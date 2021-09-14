Оренбург, 14 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области участниками программы детского туристического кешбэка стали более 2 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Напомним, согласно условиям программы, модно вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В Оренбуржье к проекту подключились 37 лагерей из 39.

Господдержку могут получить родители, оплатившие путевки до 25 мая. На сегодня из 326 человек, оформивших заявку, частичную компенсацию затрат уже получили 94% заявителей.

На территории региона летом 2021 года работало 883 организации отдыха и оздоровления детей: 45 загородных лагерей, 832 лагеря дневного пребывания, один палаточный и пять лагерей труда и отдыха. В лагерях отдохнули 79,5 тыс. детей. На организации летнего отдыха потрачено 506 млн рублей из бюджетов разных уровней.