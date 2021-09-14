Цюрих, Швейцария, 14 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в российском футболе. Об этом 14 сентября сообщают «Известия».

Kremlin.ru Йозеф Блаттер

"Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звёзд из других стран», — сказал Блаттер.

По его словам, национальная команда — это хорошо, но футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей. Поэтому привлечение в Россию зарубежных футболистов — это хорошая возможность.

Напомним, в настоящее время в чемпионате России по футболу разрешено включать в заявку не более восьми иностранных игроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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