Сретенск, Забайкальский край, 14 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В одном из старейших городов Забайкалья — Сретенске — намерены восстановить исторический вид основных зданий и территорий. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Сретенск. Буклеты

«В Сретенске реализуется крупный проект, с которым мы обращались в Федерацию, по благоустройству, восстановлению исторического вида сердца поселения. Рассматривали, какие здания требуют соответствующего ремонта, отделки, восстановления внешнего вида, а кое-где и эксплуатационных свойств кровель», — пояснил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Пресс-служба правительства Забайкалья Старинное двухэтажное здание в Сретенске

Так, здание Сретенского районного краеведческого музея, которое является объектом культурного наследия, будут реконструировать по программе «Развитие культуры в Забайкальском крае». Реставрация здания запланирована на 2024 год. На выполнение работ потребуется порядка 17 миллионов рублей. Техническое задание на реставрацию выдала служба по охране объектов культурного наследия.

Согласно документу, заменить в здании планируют окна, двери и фасад. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что подрядчика на выполнение этих тонких работ необходимо выбирать тщательно, потому что перед ним стоит важная задача — не просто отремонтировать, а сохранить при этом стилистику здания и всего квартала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал поручение сохранить булыжную мостовую в Сретенске, которая ранее находилась под слоем асфальта.

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