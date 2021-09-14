Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Повышения уровня воды в акватории Санкт-Петербурга до критических значений из-за сильного ветра пока не ожидается, сообщили 14 сентября в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Работники КЗС

«Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — заявили в КЗС.

Напомним, официально наводнение в Петербурге объявляется при уровне 160 см выше ординара. Уровень воды у Горного института 14 сентября к 10:10 мск достиг 136 см.

Напомним, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер порывами до 20 м/с. Кроме того, температура воздуха в этот день будет в районе +9…+11 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.