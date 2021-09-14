Вашингтон, 14 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Американские блогеры проехали на электрокаре Tesla Model S Plaid под водой. Видео с тестами размещено на YouTube-канале Chillin' with Chet.

jurvetson Tesla Model S

Чтобы проверить возможности электрокара, блогеры с помощью тяжёлой техники выкопали траншею глубиной два метра.

Перед тестированием электромобиль был дополнительно изолирован. А водитель на всякий случай взял с собой баллон с воздухом.

В итоге машине весом в 814 кг не удалось полностью погрузиться на дно траншеи — электрокар плыл. Однако автомобилю в итоге удалось выбраться из воды. Во время эксперимента авто несколько раз «глохло».

В движение испытываемую Tesla приводят три электромотора, суммарная мощность которых составляет 1020 л. с. До сотни автомобиль разгоняется всего за две секунды. Максимальная скорость модели составляет 321 км/ч.

Ранее компания Obrist представила на автомобильной выставке в Мюнхене (Германия) гибридную версию Tesla Model Y с технологией HyperHybrid. Авто укомплектовано двухцилиндровым однолитровым бензиновым мотором, который сочетается с небольшим электродвигателем.

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