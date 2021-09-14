Набережные Челны, Татарстан, 14 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны вечером 13 сентября под балконными пролетами одного из домов района ГЭС обнаружили двухлетнего ребенка с признаками падения с высоты. Следственные органы возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Окна

Предварительно, девочка играла в своей комнате, а ее родители находились на кухне. В какое-то время она вышла на балкон и соорудила импровизируемые ступеньки. Затем малышка выглянула в открытое окно балкона квартиры на 4-м этаже и выпала из него. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и параорбитальную гематому. Ребенка госпитализировали в лечебной учреждение.

ИА REGNUM напоминает, 24 августа из окна 11-го этажа одного из домов в 4-м комплексе города Набережные Челны выпал годовалый мальчик, который от полученных травм скончался на месте. Малыш, по версии следствия, остался в комнате один, когда его мать и старший брат отлучились в соседнюю комнату.

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