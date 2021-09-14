Москва, 14 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Восточном административном округе (ВАО) Москвы для переселения горожан по программе реновации передано 16 новых жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

В шестнадцатую новостройку уже начали переезжать участники программы из двух старых пятиэтажек. С начала реализации программы уже введено 19 домов. До конца 2021 года планируется сдать в эксплуатацию еще четыре новостройки.

Программа реновации реализуется на территории ВАО в шести районах. Новые квартиры получат жители 1062 пятиэтоажек, в которых проживает более 200 тыс. человек. Сейчас в ВАО по реновации строят 21 дом, еще 34 проектируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве про программе реновации за январь-июнь 2021 введено в эксплуатацию 52 новых дома.

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