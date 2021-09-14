Уфа, 14 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Трех человек госпитализировали в результате ДТП с участием мотоблока в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ИА REGNUM «Газель» с журналистами застряла

Сообщается, что вечером 13 сентября в д. Рефанды Мишкинского района, автомобиль «Газель», за рулем которого находился 51-летний житель Уфы, столкнулся с мотоблоком, под управлением 22-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия были доставлены в больницу водитель и два пассажира мотоблока: 49-летняя женщина и её 13-летний сын, которые ехали в тележке.

«Известно, что водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствование составил — 0,410 мг/л», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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