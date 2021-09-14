Токио, , 09:54 — REGNUM В случае, если сообщения об успешном испытании Северной Кореей новой крылатой ракеты подтвердятся, это может оказаться потенциальной угрозой для безопасности в регионе. Об этом 14 сентября заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, его слова приводит телеканал NHK.

«Если данные подтвердятся, это может угрожать миру и безопасности региона и вызывает обеспокоенность. Мы намерены продолжить мониторинг действий военных КНДР при тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Японии, США и Южной Кореи обсудили испытания новой крылатой ракеты в КНДР

Отметим, накануне стало известно, что КНДР провела успешное испытание новой крылатой ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии полутора тыс. км.