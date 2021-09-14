Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 67-летней жительницы села Бужаниново. Об этом 14 сентября сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Ysia.ru Прокуратура

По данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По горячим следам сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу задержали двух подозреваемых в совершении преступлений. Предполагаемыми преступниками оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

«Кроме того, в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиевого-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново», — отмечено в сообщении.

Также на сайте Генпрокуратуры указывается, что представители надзорного ведомства выезжали на встречу с местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство пенсионерки вызвало волну гнева среди ее односельчан. Жители устроили народный сход возле общежития, где проживают мигранты. Во избежание самосуда к месту были стянуты силы полиции, которые оцепили помещение. Позже иностранные рабочие были вывезены из села на автобусах.