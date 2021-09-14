Москва, 14 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. 8 сентября апелляционная инстанция Московского городского суда приняла решение по трем делам, в которых ответчиком выступает ООО «Донатс кафе» и известный ресторатор Аркадий Новиков. По сведениям ВЧК-ОГПУ, суд полностью встал на сторону истцов, обязав Новикова вернуть своим партнерам крупную сумму.

Ресторан

Пончики в долг

Судебные разбирательства вокруг сети пончиковых Krispy Kreme длятся уже более полутора лет. Речь идет о займе в размере $8,8 млн, который партнеры Аркадия Новикова в 2013 году выдали ООО «Донатс кафе», (60% принадлежат Аркадию Новикову, 40% — Александру Сысоеву и Владимиру Мухину). Предполагалось, что деньги пойдут на развитие сети пончиковых в Москве и Подмосковье, выстроенной по франчайзинговому соглашению с одноименной американской сетью Krispy Kreme. А управлять всем этим будет сам именитый ресторатор.

Прошло восемь лет, бизнес не задался. Как утверждают партнеры Аркадия Новикова, за это время они не получили ни рубля прибыли. А сам заем не только не был возвращён, но и его существование как такового было поставлено под сомнение. Как следует из материалов предыдущих судебных разбирательств, кредиторы и миноритарные собственники ООО «Донатс кафе» неоднократно сдвигали сроки возврата займа, отказавшись в итоге и от процентов по нему.

Ранее суды первой инстанции уже признали правоту истцов в части истребования долга непосредственно у ООО «Донатс кафе». После этого главным предметом спора стали личные гарантии Аркадия Новикова. При этом истцы требуют непосредственно от Новикова возврата лишь части долга, пропорциональной доли самого ресторатора в бизнесе, тем самым принимая на себя часть рисков по займу.

Несмотря на документально подтвержденное личное поручительство Новикова по долгам, его адвокаты в ходе судебных процессов, не только отрицали сам факт поручительства, но и пытались признать сделку с финансированием ООО «Донатс кафе» притворной. Апелляционная инстанция Мосгорсуда расставила все точки над i». ООО Донатас кафе и лично Аркадий Новиков должны вернуть заем, отмечает ВЧК ОГПУ.

Решение суда вступило в силу. А это значит, что на принадлежащее Аркадию Новикову личное имущество и активы могут быть наложены ограничения в части обеспечения ими обязательств перед кредиторами. «Решение Мосгорсуда стало полнейшей неожиданностью для ресторатора, который рассчитывал максимально оттянуть судебные разбирательства, а при благоприятном для себя исходе — и вовсе избежать выплаты долга», — пишет ВЧК-ОГПУ.

Друзья не помогут

Единственной возможностью теперь как-то повлиять на ход событий является обращение команды Новикова в кассационную инстанцию. Шансы, что она отменит решение Мосгорсуда, невелики, но все же они есть. На руках у партнеров — договор займа и личное поручительство Аркадия Новикова — аргументы, которые сложно чем-либо крыть. «Новикову понадобится серьезный административный ресурс, чтобы обернуть дело вспять. А такой ресурс у Новикова без сомнения есть. Не является секретом его давняя дружба с премьер-министром Михаилом Мишустиным и другими сильными мира сего», — утверждает юрист Сергей Никитский.

Попытки стороны Новикова использовать госорганы для дискредитации оппонентов ранее не увенчались успехом. ИА REGNUM уже сообщало о том, что в конце 2020 года защита Новикова пыталась привлечь к делу в качестве третьей стороны Агентство страхования вкладов. АСВ хотело вступить в процесс на том основании, что истцы, одалживая деньги Новикову, якобы использовали средства Банка развития технологий (обанкротился в 2016 году). Эта информация впоследствии ничем не была подтверждена. При этом вскрылся факт фальсификации данных и передачи конфиденциальной информации аккредитованным сотрудником (работала по доверенности) АСВ адвокатам Новикова. После обращений одного из кредиторов «Донатс кафе» в Федеральную службу безопасности сотрудница АСВ была отстранена от дела и уволена, а сама госструктура поспешно вышла из судебного процесса.

«Случай с привлечением АСВ наглядно показывает, насколько рискованной может быть попытка незаконного внешнего вмешательства в спор между Новиковым и его партнерами для представителей власти, — считает Сергей Никитский. — Будь то до выборов в Госдуму или после, чиновники высшего ранга вряд ли будут готовы рискнуть репутацией с тем, чтобы оказать Новикову содействие в этом деле. А это чревато тем, что самому известному ресторатору в стране придется решать свои проблемы самостоятельно, и может быть впервые в карьере расплатиться по счетам», — резюмирует Никитский. Так или иначе, высокопоставленные друзья ресторатора вряд ли захотят рисковать в попытках повлиять на суд, помогая Аркадию Новикову не исполнить обязательства перед партнерами.