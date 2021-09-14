Симферополь, , 09:58 — REGNUM Группа компаний «Яндекс» проигнорировала запрос ИА REGNUM, направленный в связи с недоступностью сервисов компании на территории Республики Крым и Севастополя.

Вот так выглядят Крым и Севастополь на картах украинского раздела Яндекса Скрин страницы https://yandex.ua/maps/geo/respublika_krym

Официальный запрос был направлен на имя генерального директора «Яндекса» 16 августа и содержал просьбу ответить на вопрос, почему на территории российского полуострова до сих пор не действуют сервисы «Яндекса», что нарушает права жителей Республики Крым и Севастополя, а также гостей регионов. Однако в срок, установленный законодательством, ответ ИА REGNUM получен не был.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь сервисы Яндекса, в частности, такси, доставка и прочие, недоступны. Более того, на карте украинского сайта компании https://yandex.ua/ в разделе «Карты» Крым указан как «Автономная республика Крым» — то есть сохранено название территории, действовавшее в украинский период.