Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ростовской области сорван проект строительства завода по производству судов типа «река-море». Инвестор предполагал вложить 9,7 млрд рублей, однако от планов пришлось отказаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

«Проект остановлен и возобновлен не будет. Причина в отсутствии финансирования, не смогли договориться с банком на выдачу кредита», — цитирует РБК представителя недействующей ныне «Средне-русской речной компании».

О проекте по строительству судов, кораблей и плавучих конструкций в Белой Калитве впервые заговорили в 2016 году. Реализация помогла бы трудоустроить 400 человек. Затем сроки реализации проекта неоднократно переносились.