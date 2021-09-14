Якутск, 14 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Жители нескольких многоквартирных домов в Якутске возмущены: отопительный сезон в городе начался больше недели назад, но их жильё до сих пор не отапливают. В ситуации пришлось разбираться главе региона Айсену Николаеву, сообщил он 14 сентября на своей странице в Instagram.

Kuzpress.ru Без отопления

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Глава Якутии заявил, что людей недопустимо оставлять без отопления и назвал сложившуюся ситуацию разгильдяйством. Он выехал к домам, где до сих пор отсутствует отопление.

«Нас встретили мэр города и директор Управляющей компании «ЖКХ Центральный» Иван Захаров. Для меня было удивительно, как Иван Иванович, человек, давно работающий в сфере городского ЖКХ, допустил такое разгильдяйство. Он пообещал до конца сегодняшнего дня вопрос решить. Будем контролировать вопрос», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии объявило о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле пока тепло дали не везде — в том числе на отсутствие отопления жалуются жители Якутска.