В Якутске при подаче тепла в дома допустили «разгильдяйство»
Якутск, 14 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Жители нескольких многоквартирных домов в Якутске возмущены: отопительный сезон в городе начался больше недели назад, но их жильё до сих пор не отапливают. В ситуации пришлось разбираться главе региона Айсену Николаеву, сообщил он 14 сентября на своей странице в Instagram.
Читайте также: В Якутии официально стартовал отопительный сезон, но тепло дали не всем
Глава Якутии заявил, что людей недопустимо оставлять без отопления и назвал сложившуюся ситуацию разгильдяйством. Он выехал к домам, где до сих пор отсутствует отопление.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии объявило о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле пока тепло дали не везде — в том числе на отсутствие отопления жалуются жители Якутска.