Москва, , 09:50 — REGNUM Законопроект, позволяющий проводить с использованием водительских прав отдельные финансовые операции, Госдума может принять до конца 2021 года, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), пишут «Известия».

Водительское удостоверение

Инициативой расширяются источники сведений для проведения упрощенной идентификации. Идентифицировать клиента станет возможно не только по паспорту, но и по номеру водительского удостоверения.

Предполагается, что с использование прав можно будет обменять валюту, получить заем до 15 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был принят Госдумой в первом чтении в марте 2021 года. Одновременно документом повышаются лимиты по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится.

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