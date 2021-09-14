В развитие Кавказских Минеральных Вод вложат более 50 млрд рублей
Москва, 14 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень мероприятий по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом 14 сентября сообщает сайт правительства России.
На комплексное развитие этих городов планируется направить до 2026 года более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий вошли 24 проекта, необходимых для решения первоочередных задач. В частности, планируется улучшить состояние инженерной и коммунальной инфраструктуры, отремонтировать дороги, привлечь инвестиции в объекты комплекса, а также создать общественные пространства.
«Принятый правительством документ позволит существенно повысить качество коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, сделает регион ещё более привлекательным для российских и иностранных туристов», — рассказали в правительстве.
Города-курорты Кавказских Минеральных Вод расположены в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.