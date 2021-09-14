Москва, 14 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень мероприятий по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом 14 сентября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На комплексное развитие этих городов планируется направить до 2026 года более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий вошли 24 проекта, необходимых для решения первоочередных задач. В частности, планируется улучшить состояние инженерной и коммунальной инфраструктуры, отремонтировать дороги, привлечь инвестиции в объекты комплекса, а также создать общественные пространства.

«Принятый правительством документ позволит существенно повысить качество коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, сделает регион ещё более привлекательным для российских и иностранных туристов», — рассказали в правительстве.

Города-курорты Кавказских Минеральных Вод расположены в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.