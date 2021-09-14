Кировск, Ленинградская область, 14 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Ремонтные работы на Ладожском мосту через Неву в Кировском районе Ленинградской области подрядная организация планирует завершить до 25 сентября. В настоящий момент рабочие приступили к восстановлению деформационного шва, сообщили 14 сентября в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ладожский мост в Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, на четвертой опоре Ладожского моста федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, произошла просадка металлического деформационного шва.

«До 25 сентября специалисты планируют демонтировать существующий деформационный шов, разобрать разрушенную бетонную плиту пролетного строения, выполнить омоноличивание плиты бетоном, восстановить конструкцию шва, сделать гидроизоляцию и уложить новое асфальтобетонное покрытие в пришовной зоне», — рассказали в пресс-службе дорожного управления.

В период проведения работ на участке будет перекрыта одна из двух (правая) полос движения в направлении Петербурга. О сужении автомобилистов будут предупреждать установленные временные знаки, водоналивные боны, сигнальные фонари, также на участке трассы установлено ограничение скорости до 40 км/ч.