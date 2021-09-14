Баку, 14 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 13 сентября выявили 1157 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8 123 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 461 249 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 412 469 человек, в том числе 3065 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 42 646 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6134 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 31 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2676 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 536 тестов. Выздоровевшими медики признали 3893 человека. Скончались 38 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что Баку и Анкара ведут переговоры о клинических испытаниях турецкой вакцины от COVID-19 на гражданах Азербайджана.