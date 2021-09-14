Ижевск, 14 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 сентября прививку от коронавируса сделали 378 389 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 314 322 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2333 жителя республики. 2259 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 34 514 человек, за день количество вакцинированных увеличилось на 1190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в регионе провели 1 633 768 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4233 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5941 исследование.

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