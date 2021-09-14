Пекин, , 09:45 — REGNUM Сотрудничество в области исследования и разработки лекарственных препаратов, и в изучении вирусов готовы развивать с Сингапуром власти Китая. Об этом 14 сентября заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи в Сингапуре с вице-премьером республики Хэн Сви Китом, его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И U.S. Department of State

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«Китай готов развивать сотрудничество с сингапурской стороной в области исследования и разработки лекарственных препаратов, изучения вирусов и других аспектах, а также вместе противостоять «вакцинному национализму», чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией в регионе», — сказал он.

При этом Ван И отметил, что коронавирус «не делает различий между национальными границами и расами» и потому победить пандемию можно только общими усилиями всего человечества.

Кроме того, глава МИД КНР уточнил, что политизации в вопросе о происхождении SARS-CoV-2, а также перекладывание ответственности в этом вопросе «наносят ущерб международному противоэпидемическому сотрудничеству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двухдневный визит министра иностранных дел Китая Ван И в столицу Южной Кореи Сеул начинается 14 сентября.