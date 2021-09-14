Вашингтон, 14 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Николас» объявлена чрезвычайная ситуация. Соответствующий указ подписал президент США Джозеф Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

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Глава государства также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального центра США по слежению за ураганами (NHC) на 14 сентября, тропический шторм «Николас» усилился до урагана первой категории и движется в сторону американского штата Техас со скоростью около 16 км/час.

Он несёт с собой ливневые дожди, сильный штормовой ветер и высокие волны. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана составляет 120 километров в час. Метеорологи предполагают, что стихия может затронуть и побережье американского штата Луизиана.