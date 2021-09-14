Токио, 14 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Компания Nissan Motor представила две новые версии спортивного автомобиля GT-R для японского рынка. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Nissan Nissan GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition Engineered от NISMO

Модель представлена в двух лимитированных версиях — GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition Engineered от NISMO. Новинки поступят в продажу во второй половине октября текущего года.

Две ограниченные версии GT-R оснащены эксклюзивными углеродно-керамическими тормозами, задним спойлером из углеродного волокна, новой крышкой двигателя и специальными значками спереди и сзади моделей.

Автопроизводитель выпустит 100 экземпляров нового GT-R. Новые версии спорткара также получат новые оттенки кузова: Midnight Purple и Millennium Jade.

Nissan GT-R Premium Edition T-spec отличается новым дизайном интерьера, коваными легкосплавными дисками Rays (бронза) и новой подвеской. Версия GT-R Track Edition, разработанная подразделением Nismo, обладает улучшенными ходовыми качествами и оснащена эксклюзивной крышей из углеродного волокна.

Ранее компания Nissan представила в Нью-Йорке новый спортивный автомобиль Z.

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