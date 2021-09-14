Барнаул, 14 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 14 сентября 2021 года от коронавируса привились 657 782 человека (всего +302 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Минобороны России Вакцинация

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Из общего числа привитых 106 933 жителей региона получили первую прививку (на 115 человек меньше, чем по состоянию на 13 сентября) и 548 041 человек (+410 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2808 ревакцинированных (+8 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета к осени регионам требовалось вакцинировать 60% населения.

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В конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

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