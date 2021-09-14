Шебалинский район, Алтай, 14 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай задержан 28-летний житель Горно-Алтайска, перевозивший более трёх тонн лекарственного сырья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, грузовик был остановлен рано утром на трассе Черга-Беш-Озек.

МВД по Республике Алтай Житель Горно-Алтайска перевозил более трёх тонн лекарственного сырья

В кузове машины полицейские нашли 105 мешков с высушенной растительной массой, в которой была распознана родиола розовая или золотой корень. Как отмечается, растение занесено в Красную книгу РФ, поскольку находится под угрозой исчезновения.

Мужчина рассказал, что занимается грузоперевозками. В одном из сёл Усть-Канского района к нему обратился неизвестный, попросив увезти попутный груз за 7,5 тыс. рублей. При этом содержимое груза водитель, по его словам, не знал.

«В ближайшее время изъятое сырьё планируется направить на ботаническую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, и проведена оценка причинённого ущерба природным ресурсам», — отметили в ведомстве.

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