Оренбург, 14 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбурге на время реконструкции аэропорта им. Гагарина могут использовать еще один имеющийся аэропорт в черте города. Этот вариант в настоящее время рассматривается местной властью. Об этом заявил губернатор Денис Паслер в ходе встречи с новыми собственниками оренбургского аэропорта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США В аэропорту

«Сейчас мы прорабатываем вариант использования второго аэропорта в чертеОренбурга — на тот период, пока будут идти работы в аэропорту имени Гагарина», — сказал глава региона.

Напомним, международный аэропорт «Оренбург» продан 3 сентября. Победителем торгов стало ООО «АБС Оренбург», предложившее за полный пакет акций 3,193 млрд рублей. Начальная стоимость пакета акций составляла 1,681 млрд рублей.

Согласно условиям договора, новый собственник должен погасить все долги, сохранить не менее 90% персонала и модернизировать аэропортовый комплекс. Проект необходимо реализовать в течение трех лет.

Новый собственник отметил, что нуждается в поддержке областного правительства, так как проект сложный. Однако модернизация и реконструкция пройдут в обозначенные контрактом сроки. Сейчас идет работа по выбору места для нового терминала.