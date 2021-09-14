Петергоф, Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Парки и некоторые музейные объекты Петергофа, Ораниенбаума и Александрии, входящие в состав государственного музея-заповедника «Петергоф», будут закрыты во вторник, 14 сентября, в связи со штормовым предупреждением, объявленным в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник «Петергоф»

14 сентября для посетителей будут открыты только музеи: Большой Петергофский дворец, Особая кладовая, Музей фонтанного дела, «Дом игральных карт» и «Государевы потехи».

«Надеемся, завтра мы снова будем открыты, и вы сможете насладиться осенней сказкой», — сообщили в ГМЗ «Петергоф» и принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, 14 сентября в Санкт-Петербурге дует северо-западный, западный ветер порывами до 20 м/с.